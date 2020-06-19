«Ростов» забил гол «Сочи» на 52-й секунде
Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходит на стадионе «Фишт».
Футболист забил гол с передачи Даниила Хромова. Хромов забросил мяч в штрафную «Сочи», мяч в отскочил к Романову, и тот ударом в касание с линии штрафной отправил его точно в цель.
Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие были вынуждены заявить на матч игроков младше 20 лет.
Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 1:0, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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