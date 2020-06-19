Арбитр Федотов: Заболотный нарушал правила. Придержал игрока «Ростова», а потом толкнул

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом в ворота «Ростова» с участием нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче с «Ростовом» (2:1, первый тайм).

«Заболотный нарушал правила. Сначала придержал игрока «Ростова», а потом толкнул», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бывший арбитр Сергей Хусаинов также заявлял, что первый гол в ворота «Ростова» нельзя было засчитывать из-за нарушения правил со стороны Заболотного. Кроме того, экс-рефери назвал пенальти в пользу хозяев «левым».

Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 2:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.