Арбитр Федотов: Заболотный нарушал правила. Придержал игрока «Ростова», а потом толкнул
Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом в ворота «Ростова» с участием нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче с «Ростовом» (2:1, первый тайм).
«Заболотный нарушал правила. Сначала придержал игрока «Ростова», а потом толкнул», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Бывший арбитр Сергей Хусаинов также заявлял, что первый гол в ворота «Ростова» нельзя было засчитывать из-за нарушения правил со стороны Заболотного. Кроме того, экс-рефери назвал пенальти в пользу хозяев «левым».
Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 2:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сергей Хусаинов: «Сочи» забил «Ростову» с нарушением правил. Пенальти тоже левый
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