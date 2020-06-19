Вратарь «Ростова» Попов: я старался, работал, и бог меня наградил. Доволен своей игрой

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов дал комментарий после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).

«Я просто готовился к этой игре, старался, работал. И бог меня наградил. Стараюсь пропущенный гол быстро забыть, чтобы реабилитироваться и продолжить играть так же, как и в начале матча. Поэтому доволен своей игрой.

Мы получили огромный опыт, так как сыграли с такими футболистами. Большое им спасибо за этот матч. Надеюсь, мы прибавим во всём и будем играть ещё лучше. Перед матчем старались ни о чём не думать, а вместо этого веселиться, не паниковать, не нервничать. Вышли и так сыграли, как получилось.

Пенальти от Заболотного? Просто заранее выбрал угол, решил прыгнуть, и мне повезло. Благодарен Кафанову, что работает с нами. В какой-то степени всё равно грустно, что проиграли с таким крупным счётом. Но получили очень большой опыт. Своей игрой доволен не во всех моментах, но в целом доволен», — сказал Попов в эфире телеканала «Матч Премьер».