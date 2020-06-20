«Динамо» Минск презентовало видео в честь 93-летия клуба

Пресс-служба минского «Динамо» подготовила специальный ролик, посвящённый 93-летию со дня основания клуба.

Видео доступно на YouTube-канале «Динамо-Минск».

18 июня 1927 года белорусский футбольный клуб провел первый зарегистрированный матч и тем самым официально начал свою историю. Сегодня «Динамо-Минск» это старейшая команда Беларуси и один из самых титулованных клубов страны. Чемпион СССР, двукратный финалист Кубка СССР, трёхкратный бронзовый призёр чемпионата СССР, участник четвертьфинальных поединков розыгрышей Кубка европейских чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, семикратный чемпион Беларуси. Кроме того, бело-синие стали первой белорусской командой, сумевшей представить свою страну на европейской арене.



За 93 года в команде играло огромное количество прославленных футболистов: Анатолий Егоров, Геннадий Хасин, Иван Савостиков, Геннадий Абрамович, Эдуард Малофеев, Михаил Мустыгин, Эдуард Зарембо, Александр Прокопенко, Юрий Курненин, Сергей Алейников, Сергей Гоцманов, Юрий Пудышев, Владимир Журавель, Валентин Белькевич и многие другие.