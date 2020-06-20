Божович: пропущенные один за другим два мяча убили «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Ахмата» со счётом 2:4 в домашнем матче 23-го тура РПЛ, первом после возобновления соревнований.

«После такого поражения трудно найти слова. В первом тайме мы забили гол и играли так, как хотели, пытались забить ещё один мяч. Не знаю, почему мы так быстро пропустили гол во втором тайме. Пропущенные один за другим два мяча психологически убили команду. После 40-й минуты мы не садились в глухую оборону. Команда хотела использовать скорость Глушенкова», — приводит слова Божовича официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья» (22) располагаются на последнем, 16-м месте.