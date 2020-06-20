Шунин: когда «Ростов» забил, вратарь взял пенальти, это было круто! Попов — молодец

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поддержал 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова, дебютировавшего в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10) и ставшего рекордсменом турнира по отражённым мячам.



«Помню, перед дебютом в Премьер-Лиге плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол – это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома – было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть.

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Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти, это было круто! Денис Попов – молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут. Главное — их правильно пережить и двигаться дальше.

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Молодым ребятам представился шанс выйти на поле, заявить о себе в Премьер-Лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас еще всё впереди, парни», — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».

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