Георгий Щенников: очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» выразил надежду, что в скором времени команда вновь сможет играть в футбол при полных трибунах.



«Смотрим на ситуацию нормально, в хорошем ключе. Очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей, а не 10 процентов вместимости стадиона, но понимаем, что это вынужденные меры — люди продолжают заболевать. Надеюсь, через какое-то время будем опять играть при полных трибунах», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА на странице клуба в «Твиттере».

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 20 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.