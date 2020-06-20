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Георгий Щенников: очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей

Георгий Щенников: очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» выразил надежду, что в скором времени команда вновь сможет играть в футбол при полных трибунах.

«Смотрим на ситуацию нормально, в хорошем ключе. Очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей, а не 10 процентов вместимости стадиона, но понимаем, что это вынужденные меры — люди продолжают заболевать. Надеюсь, через какое-то время будем опять играть при полных трибунах», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА на странице клуба в «Твиттере».

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 20 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

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