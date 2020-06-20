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Защитник «Крыльев Советов» Чернов: прости нас, Самара. Нам очень стыдно

Защитник «Крыльев Советов» Чернов: прости нас, Самара. Нам очень стыдно
Футбол / РПЛ 0

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов извинился перед болельщиками после проигрыша в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:4).

«Прости нас, Самара. Нам очень стыдно», — написал Чернов на своей странице в «Инстаграме».

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья Советов» (22) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.

В следующем туре чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 26 июня. «Ахмат» в тот же день примет на своём поле «Сочи».

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