«Лестер» и «Уотфорд» сыграли вничью, обменявшись голами в концовке встречи

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась вничью — 1:1.



Автором первого гола стал защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел на 90-й минуте матча. В компенсированное время матча счёт сравнял защитник «Уотфорда» Крэйг Доусон.



В первом круге нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги команды встречались в матче 15-го тура 4 декабря 2019 года. Встреча завершилась победой «Лестера» со счётом 2:0.



«Лестер Сити» набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (28) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», в 29 матчах набравший 82 очка.