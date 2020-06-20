«Арсенал» — «Спартак»: Понсе забил ударом в девятку

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил третий гол команды в матче с «Арсеналом». Счёт — 3:0, идёт второй тайм.

На 79-й минуте встречи Понсе из центра штрафной нанёс точный удар в девятку с передачи Джордана Ларссона.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче с тульским «Арсеналом». На 45-й минуте встречи Соболев поразил ворота с передачи Зелимхана Бакаева. На 66-й минуте встречи Николай Рассказов головой замкнул навес Айртона Лукаса, увеличив разрыв в счёте.



Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



Тульский «Арсенал», в 22 турах набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на 8-м месте.