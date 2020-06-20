«Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на 6-е место в РПЛ

Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт на 45-й минуте встречи, поразив ворота с передачи Зелимхана Бакаева. На 66-й минуте встречи Николай Рассказов головой замкнул навес Айртона Лукаса и увеличил разрыв в счёте. Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил третий мяч команды: на 79-й минуте встречи из центра штрафной аргентинец нанёс точный удар в девятку с передачи Джордана Ларссона.

Первый гол «Арсенала» в добавленное время забил Евгений Луценко. Второй мяч туляков на последних секундах на счету Даниила Лесового — он добил мяч в ворота после удара с пенальти, отражённого Александром Максименко.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) опустился на 8-е место.