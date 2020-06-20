Рахимич: надеюсь на победу ЦСКА, которая продлит чемпионскую гонку

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Трудно делать какие-то прогнозы после карантина. Непонятно, в какой физической форме находятся игроки, кто как готовился. Думаю, ЦСКА выиграет за счёт эмоций и характера. Будет не хватать Алана Дзагоева, который является настоящим лидером на поле. Однако, с другой стороны, его отсутствие должно мотивировать ребят сыграть как можно лучше.
Уже ясно, что «Зенит» — чемпион. Остаётся надежда на сегодняшнюю победу ЦСКА, которая продлит чемпионскую гонку и усложнит «Зениту» выполнение задачи выиграть чемпионат. Однако, думаю, вряд ли питерцы упустят первое место», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
- 20 июня 2020
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