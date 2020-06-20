Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Готов взять всё на себя». Георгий Джикия — об уголовном деле против фанатов «Спартака»

«Готов взять всё на себя». Георгий Джикия — об уголовном деле против фанатов «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2) прокомментировал решение полиции возбудить уголовное дело против болельщиков красно-белых, которые поддержали любимую команду, перекрыв проезжую часть и устроив файер-шоу возле стадиона «Открытие Арена».

«Не слышал об этом, отключал телефон перед игрой. Хотят завести уголовное дело? Если будут какие-то санкции, готов полностью взять всё на себя.

Было приятно наблюдать, как они проводили нас и от стадиона, и как встретили в Туле. Спасибо за такую поддержку.

Если штрафы будут, мы узнаем и всё компенсируем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» опубликовал заявление по ситуации с уголовным преследованием болельщиков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020