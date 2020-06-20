«Готов взять всё на себя». Георгий Джикия — об уголовном деле против фанатов «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2) прокомментировал решение полиции возбудить уголовное дело против болельщиков красно-белых, которые поддержали любимую команду, перекрыв проезжую часть и устроив файер-шоу возле стадиона «Открытие Арена».

«Не слышал об этом, отключал телефон перед игрой. Хотят завести уголовное дело? Если будут какие-то санкции, готов полностью взять всё на себя.

Было приятно наблюдать, как они проводили нас и от стадиона, и как встретили в Туле. Спасибо за такую поддержку.

Если штрафы будут, мы узнаем и всё компенсируем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.