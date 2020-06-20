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Овчинников — о 0:4 с «Зенитом»: этот матч даст ЦСКА большую пищу для размышлений

Овчинников — о 0:4 с «Зенитом»: этот матч даст ЦСКА большую пищу для размышлений
Футбол / РПЛ 0

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий после домашней встречи 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:4).

«Персонально не хочется никого винить. Будем делать выводы. Была персональная ошибка на 2-й минуте, потом ещё один быстрый гол. Мы не смогли перестроиться, «Зенит» эффективно использовал наши слабые стороны. На мой взгляд, можно было попробовать иначе выстроить оборону. Матч даст большую пищу для размышлений для будущих игр.

Гранеро — большой мастер, но Зубик работал длительное время рядом с ним, дублировал его в то время, когда Гранеро был в сборной. Программа подготовки не менялась, дело не в персоналиях. Его отсутствие не имело значения в сегодняшнем результате. Всем хочется качественного усиления. Мы должны развивать игроков.

Горечи от того, что у «Зенита» выходит Дриусси, а у нас Тикниязян и Марадишвили, нет. Почему в старте был Васин, а не Магнуссон? Выбор делает главный тренер. Значит, для этого были все основания. Это внутренние дела клуба», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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