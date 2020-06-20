«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча на 19 июля. В краснодарском клубе не против переноса встречи.
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» запланирован на завтра, 21 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк заявлял, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По его словам, у нападающего Клинтона Н'Жье также могли диагностировать коронавирус.
О заражении Н'Жье коронавирусной инфекцией сообщал телеграм-канал «РПЛ, ФНЛ, ПФЛ с пылу с жару». Тест футболиста на COVID-19 дважды дал положительный результат.
Весь состав «Динамо» сел на карантин
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22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
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