«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча на 19 июля. В краснодарском клубе не против переноса встречи.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» запланирован на завтра, 21 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк заявлял, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По его словам, у нападающего Клинтона Н'Жье также могли диагностировать коронавирус.



О заражении Н'Жье коронавирусной инфекцией сообщал телеграм-канал «РПЛ, ФНЛ, ПФЛ с пылу с жару». Тест футболиста на COVID-19 дважды дал положительный результат.