Живоглядов объяснил, почему «Локомотив» тренировался до последнего дня

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов объяснил, почему московская команда во время пандемии коронавируса тренировалась вплоть до того момента, когда стало известно о приостановке РПЛ.

«Я первое время к коронавирусу скептически относился. Такое ведь произошло в первый раз, когда весь мир сидел дома в самоизоляции. Когда уже ситуация ухудшилась и начали погибать люди, понял, что всё серьёзно. Да и знакомые начали говорить, что вирус реально существует. Страха не было, скорее напряжение. Если я правильно понимаю, этот вирус с нами на долгое время.

Почему «Локомотив» тренировался до последнего дня? Мы делали лишь то, что нам говорили. Нам разъяснили: пока можно тренироваться — мы тренируемся. «Локомотив» выступал за продолжение чемпионата. Спортивный принцип выше.

Не сказал бы, что у «Локо» самый лёгкий календарь в топ-5. Все думают только о борьбе за Лигу чемпионов, но вы не забывайте: у команд из нижней части таблицы попы горят! Вылетать никто не хочет, они будут убиваться ради того, чтобы остаться в РПЛ. К тому же карантин всех уравнял — каждому будет тяжело выходить на поле после двух с половиной месяцев дома.



Футбол со зрителями — это отлично. Главное, чтобы не во вред здоровью. Жизнь людей важнее спорта. Если разрешили, значит всё нормально», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.