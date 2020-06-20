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«Кристал Пэлас» одержал победу в матче АПЛ с «Борнмутом»

«Кристал Пэлас» одержал победу в матче АПЛ с «Борнмутом»
Футбол / Англия 0

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич, отправивший мяч в ворота «Борнмута» на 12-й минуте. До перерыва преимущество «орлов» увеличил нападающий Джордан Айю, которому ассистировал защитник Патрик ван Анхольт.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 42 очка. «Борнмут» (27) располагается на 18-м месте.

В 31-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» на выезде сыграет с «Ливерпулем», а «Борнмут» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 24 июня.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
20 июня 2020, суббота. 21:45 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Миливоевич – 12'   0:2 Айю – 23'
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