«Кристал Пэлас» одержал победу в матче АПЛ с «Борнмутом»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич, отправивший мяч в ворота «Борнмута» на 12-й минуте. До перерыва преимущество «орлов» увеличил нападающий Джордан Айю, которому ассистировал защитник Патрик ван Анхольт.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 42 очка. «Борнмут» (27) располагается на 18-м месте.

В 31-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» на выезде сыграет с «Ливерпулем», а «Борнмут» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 24 июня.