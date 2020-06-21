«Зенит» выложил в соцсети видео выступления Семака в раздевалке после победы над ЦСКА

Пресс-служба петербургского «Зенита» выложила в «Твиттере» видео из раздевалки команды после матча с ЦСКА (4:0).

На видео главный тренер питерцев Сергей Семак обращается к игрокам с речью. «Ребят, молодцы! Ещё раз всех с прекрасной победой!» — сказал специалист.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.



Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль.



На 89-й минуте защитник «армейцев» Вадим Карпов получил прямую красную карточку за фол на форварде хозяев Артёме Дзюбе. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.



«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (36) занимает пятое место.