«Бетис» уволил главного тренера после поражения в матче с «Атлетиком»

«Бетис» отправил в отставку главного тренера Хоана Руби после поражения от «Атлетика» (0:1) в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что до конца нынешнего сезона пост главного тренера «Бетиса» будет занимать Алексис Трухильо, который защищал цвета «Бетиса» на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провел за клуб 264 матча. Он уже возглавлял команду в двух последних играх сезона 2016/17.

Также «Бетис» поблагодарил Руби и его помощников за преданность клубу.

После 30 туров «Бетис» располагается на 14-м месте турнирной таблицы, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Леванте». Игра состоится 28 июня.