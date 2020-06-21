Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 15:00

«Уфа» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 15:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 июня, состоится матч «Уфа» — «Тамбов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 13-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020