«Уфа» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 15:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч «Уфа» — «Тамбов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).



«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 13-м месте.