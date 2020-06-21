«Динамо»: ближайший матч проведём с ЦСКА 27 июня

«Динамо» на официальном сайте сообщило дату проведения ближайшего матча команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



Напомним, матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.



Таким образом, ближайший матч в Российской Премьер-Лиге «Динамо» проведёт 27 июня. Соперником команды станет московский ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена-Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» в Москве. Дополнительная информация о порядке проведения матча будет сообщена позднее.