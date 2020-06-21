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«Уфа» обыграла оставшийся вдесятером «Тамбов» в первом матче после рестарта РПЛ

«Уфа» обыграла оставшийся вдесятером «Тамбов» в первом матче после рестарта РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Тамбов». Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 20-й минуте матча в ворота «Тамбова» был назначен пенальти, и счёт открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. На 36-й минуте гости остались вдесятером — защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром. В середине второго тайма Михаилу Костюкову удалось сравнять счёт. На Костюкова был сделал заброс вперёд из центрального круга, игрок выскочил из-за спины защитника и аккуратно перебросил мяч через вратаря уфимцев. На первой добавленной минуте полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани вывел «Уфу» вперёд.

В матче 24-го тура РПЛ «Уфа» сыграет на выезде со «Спартаком», «Тамбов» — с екатеринбургским «Уралом».

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
21 июня 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 Фомин – 20' (пен)   1:1 Костюков – 77'   2:1 Гиоргобиани – 90+1'
Удаления: нет / Тетрашвили – 36'
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