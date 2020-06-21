Генсек РФС: неодинаковое отношение к регламенту привело к столкновению 2 клубов с COVID-19

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что не все клубы РПЛ одинаково отнеслись к регламенту возобновления чемпионата.

«Хочу всех поздравить, что футбол вернулся. Поблагодарить всех медицинских работников за это. Не вижу поводов для истерики, которая наблюдается в СМИ. Все понимали, что заражения будут, что позитивных тестов не избежать.

Не все клубы одинаково отнеслись к регламенту и прописанным в нем нормам. Это привело к тому, что уже два клуба столкнулись с коронавирусом. Некоторые клубы полностью изолировали футболистов, закупили оборудование, проводят тесты. В других командах подошли не так тщательно: допускают дополнительные контакты, используют те же помещения", — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».