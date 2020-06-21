Гильерме: слышал, как фанаты скандировали имя Сёмина, но наше дело – играть в футбол

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу команды в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
«Сегодня сумасшедшая игра, необычная. Надо было забивать второй гол. Даже при минус одном игроки взяли бы матч под контроль. После их удаления нам стало ещё сложнее. У них ещё больше моментов появилось. Второй шанс, третий шанс не забиваешь – у соперника кураж появляется.
Я концентрировался на игре, но, конечно, слышал, как фанаты скандировали имя Сёмина. Остальное было не очень понятно. Мне понятна реакция, но надо делать наше дело – играть в футбол.
Стоит ли мне исполнять пенальти? Нет, у меня другая работа. Эдер – очень хороший футболист. И лучший нападающие в мире не забивают.
Пока рано говорить, что изменилось с приходом Николича. Он старается нас сильно мотивировать. Мы с ним 10 дней, и, считаю, у него своя философия, как у каждого тренера. Он любит мотивировать, работать над давлением на соперника. Хотя пока рано говорить", — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 21 июня 2020
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