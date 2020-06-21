Николич прокомментировал первую победу в официальном матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о победе в матче с «Оренбургом» (1:0).
«Первый раз у меня такая пресс-конференция – онлайн. Первый тайм был хорошим, контролировали игру и создавали моменты, прессинговали. Во втором тайме мы увидели всё что можно было увидеть. У нас было меньше на одного игрока, потом уравнялось и даже стало больше. Момент с пенальти потом посмотрим, моменты не реализовали. Хочу поздравить всех с важной победой.
Первая замена только на 95-й минуте? Не делаю замен ради замен. Чувствовал, что футболисты отрабатывали хорошо. Нам каких-то игроков не хватает, скоро они восстановятся. В ротации будет больше игроков», — передает слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями
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