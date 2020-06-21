«Интер» — «Сампдория»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 21 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Сампдория». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Сампдория».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Помогать ему будут ассистенты Валерио Коларосси и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный арбитр — Лука Пайретто.



В первом круге турнира команды 28 сентября встречались в матче 6-го тура на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Матч завершился крупной победой гостей со счётом 3:1.



«Интер», в 25 матчах набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (26) — на 16-м месте.