«Лудогорец» в девятый раз подряд стал чемпионом Болгарии

В матче 27-го тура чемпионата Болгарии разградский «Лудогорец» обыграл клуб «Берое» из города Стара Загора и гарантировал себе чемпионский титул. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Алиун Фаль. На 60-й минуте хозяева восстановили равновесие усилиями Каули. Через пару минут победный гол забил Мэвис Тчибота.

«Лудогорец», набрав 65 очков, стал недосягаемым для преследователей. «Берое» (43) — на шестом месте.

«Лудогорец» основан в 2001 году с названием «Разград 2000». В 2010-м клуб получил нынешнее название. По числу чемпионских титулов «Лудогорец» (9) занимает третье место, уступая клубам ЦСКА (31) и «Левски» (26).