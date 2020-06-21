ЦСКА ответил Селюку, призвавшему Гончаренко уйти в отставку

В московском ЦСКА ответили на высказывания футбольного агента Дмитрия Селюка в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«После вчерашнего матча с «Зенитом» главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко подвергся неадекватным нападкам со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка. ПФК ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера.
Ещё более возмутительными его действия являются в свете того, что в ПФК ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента. Но нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение г-на Селюка по футбольным вопросам.
ПФК ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», — говорится в заявлении клуба.
Ранее Селюк заявил, что клубу стоит уволить Гончаренко, а самому тренеру «лучше вернуться в Беларусь» или работать в небольших клубах РПЛ. Агент также говорил, что позиция тренера «попахивает расизмом», потому что он не выпускает на поле Седрика Гогуа. Отметим, что Селюк представляет интересы Гогуа.
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