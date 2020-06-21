Степашин: было бы по-честному, если бы «Сочи» сыграл с «Ростовом» молодёжным составом

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением мнением о вспышке коронавируса в команде, а также о результате матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» (10:1).

«Когда команда находилась на базе и тренировалась, игроки были в изоляции, никуда не выезжали. Сейчас выясняем, как это могло произойти. В августе, когда начнётся следующее первенство, 10 августа, ситуация изменится, я надеюсь, но не кардинально. Надо думать, как дальше будем играть. То ли держать людей всё время на базе, но это физически очень тяжело. По сути дела, это самоизоляция. Или дополнительные меры безопасности должны предпринимать сами футболисты. С футболистов за это надо спрашивать. Если ты заболел, нарушил, по сути дела, дисциплину, связанную со здоровьем, то надо за это отвечать. Это уже вопрос будущего.



Огромное спасибо Сергею Галицкому, который сразу согласился на перенос матча „Краснодар“ — »Динамо".

С точки зрения очков и результата, «Сочи» поступил так, как посчитало нужным. Я имею в виду президента клуба и главного тренера. Если брать спортивную составляющую, то это никуда не годится. Ты правильно назвал это цирком. Хотя это был не цирк, мальчишки побегали, поиграли. Если бы я был тренером, я бы выставил за «Сочи» молодёжный состав. Это было бы по-честному. Но у нас эти вопросы уходят на задний план. Вот у «Краснодара» другое отношение. Я надеюсь, что краснодарцы напрямую выйдут в Лигу чемпионов, буду за них болеть. Хорошо играющая команда.

У нас тоже был вариант послать туда молодёжную команду. Они, кстати, стали чемпионами страны. Но молодёжка есть молодёжка. И решение уже принято. Хотя у нас впереди ещё матч с ЦСКА. А потом с тем же «Сочи», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда — Казань».