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«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голам Лукаку и Мартинеса

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голам Лукаку и Мартинеса
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Валерио Коларосси и Дамьяно Ди Йорьо.

Счёт был открыт в начале матча. На 10-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Кристиан Эриксен. На 33-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Лаутаро Мартинес с передачи Антонио Кандревы. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Мортен Торсби.

«Интер», набрав 57 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (26) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Ювентус» (63).

Италия - Серия А. 25-й тур
21 июня 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Лукаку – 10'   2:0 Мартинес – 33'   2:1 Торсби – 52'
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