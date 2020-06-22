«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голам Лукаку и Мартинеса

В матче 25-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Валерио Коларосси и Дамьяно Ди Йорьо.

Счёт был открыт в начале матча. На 10-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Кристиан Эриксен. На 33-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Лаутаро Мартинес с передачи Антонио Кандревы. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Мортен Торсби.

«Интер», набрав 57 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (26) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Ювентус» (63).