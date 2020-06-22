Серхио Рамос вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании среди защитников.
Рамос забил гол с пенальти в матче 29-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:1), и на его счету стало 68 голов. Рамос обошёл экс-защитника «Барселоны» Рональда Кумана (67).
Больше Рамоса и Кумана голов забил бывший защитник «Реала» Фернандо Йерро, который отличился 105 раз. Впрочем, значительную часть своих голов Йерро забил тогда, когда выступал на позиции полузащитника.
Топ-5 лучших бомбардиров-защитников в чемпионате Испании
1–2. Серхио Рамос («Реал») — 68 голов (12 — с пенальти)
1–2. Рональд Куман (экс-«Барселона») — 67 (46)
3. Фернандо Йерро (экс-«Реал») — 51 (19)
4. Роберто Карлос (экс-«Реал») — 46 (2)
5. Пирри (экс-«Реал») — 45 (16)
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