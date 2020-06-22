Силкин о матче «Сочи» — «Ростов»: бросить пацанов в огонь – это неправильно

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение молодёжной команды «Ростова» от «Сочи» со счётом 1:10 в матче 23-го тура РПЛ.



«Игроки в командах находятся под тщательным наблюдением. Но у нас, в отличие от европейских чемпионатов, появляются какие-то новые случаи заражения. Возможно, ребята халатно к себе относятся. У спортсменов всегда организм ослаблен, потому что они тренируются и тратят много сил. Как говорят, чем выше форма у футболиста, тем больше он подвержен разным заболеваниям: простуде и так далее. Я не врач, но считаю, что тот отрезок времени, который люди сидели дома, сказался. Поэтому игрокам нужно более тщательно следить за собой, чтобы доиграть чемпионат до конца, не выходить за рамки своего пребывания, чтобы не было таких случайных моментов. Это единственный рецепт. У нас же есть такая черта характера, как пофигизм, тем более, вроде всё схлынуло. Поэтому единственный способ себя обезопасить – не давать заразе к себе приблизиться.



У каждого руководства свой взгляд. В мои времена, чтобы игроки не нарушали режим, за три дня до матча закрывали на сборах неженатых, за два дня – женатых. Мы практически не были дома.



Стоило ли «Динамо» сыграть с «Краснодаром» молодёжью как «Ростов»? А что это даст? Лучше техническое поражение 0:3 записать и не ездить. Такого не должно быть, чтобы пацаны ехали. Они должны ещё созреть. А бросить их в огонь – это неправильно. Лучше отменить игру, чем издеваться. Вы посмотрите список бомбардиров. В таких матчах могут по пять-шесть мячей забить. Уже не объективная картина получается. Команды должны быть в равных условиях. Если эти ребята готовы играть в РПЛ – пусть играют», — приводит слова Силкина Euro-football.

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