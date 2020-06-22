Защитник «Наполи» Хюсай подал запрос на трансфер

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист подал руководству клуба запрос на трансфер. Албанец недоволен своим положением в команде, поскольку потерял место в стартовом составе и не выглядит фаворитом в конкуренции Джованни Ди Лоренцо.



Хюсай перешёл в «Наполи» в 2015 году из «Эмполи» за € 5 млн. После прихода в «Челси» Маурицио Сарри, ранее тренировавшего неаполитанцев, сообщалось о возможном переходе защитника в лондонский клуб, однако трансфер так и не состоялся, а специалист впоследствии покинул синих.



В нынешнем сезоне Хюсай провёл 13 матчей в итальянской Серии А (10 – в основе), сделал 1 результативную передачу и получил 3 жёлтые карточки.

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