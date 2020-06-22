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Чанов: все говорили, что состав у ЦСКА — детсад. Но при Гончаренко они были вверху таблицы

Чанов: все говорили, что состав у ЦСКА — детсад. Но при Гончаренко они были вверху таблицы
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал решение наставника «армейцев» Виктора Гончаренко подать в отставку после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в чемпионате России.

«Очень трудно комментировать такие решения, не находясь в клубе. Но раз Виктор Михайлович написал заявление, значит решил сам – такое тяжело заставить сделать. У Гончаренко есть навык работать с тем составом, который дают. Два года с лишним мы все ходили и говорили, что команда у ЦСКА – детский сад, пионеротряд. И всё-таки при Гончаренко клуб был в верхней части таблицы. Результаты говорят сами за себя.

Кто, если не Гончаренко? Может, у руководства есть своя кандидатура, может, нет. Но по поводу Игнашевича скажу так – рановато ему ещё», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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