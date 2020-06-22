Врач Кудзаев: перестал ходить на футбол из-за договорняков, выборы — то же самое

Спортивный врач Казбек Кудзаев, оперировавший футболистов «Алании», рассказал об отношении к выборам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию России.



«Вообще, я принципиально не связываюсь с политикой и не обсуждаю её. Это раз! Во-вторых, я посещал все футбольные матчи. Помните, «Спартак-Владикавказ» был чемпионом России? Все футболисты команды прошли через меня. Я много занимался спортивной травмой. После моих операций шесть спортсменов стали олимпийскими чемпионами, 15 – чемпионами мира.



Но когда я узнал, что подавляющее большинство матчей – договорные, я с этой секунды перестал ходить на футбол. Я не хочу быть дурачком и делать вид, что всё это честно. То же самое и с выборами. Когда я убедился, что всё это сфальсифицировано, как это всё подсчитывается. Я не хочу в этом фарсе участвовать. Я имею право не ходить на выборы», — приводятся слова Кудзаева в канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

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