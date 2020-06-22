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У пяти футболистов «Црвены Звезды» обнаружен коронавирус

У пяти футболистов «Црвены Звезды» обнаружен коронавирус
Футбол / Прочие турниры 0

Пять футболистов сербской «Црвены Звезды» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что коронавирус обнаружен у защитников Марко Гобелича и Марко Конатара, а также у полузащитников Душана Йованчича, Бранко Йовичича и Негоша Петровича.

Игроки чувствуют себя хорошо, находятся на карантине и регулярно связываются с медицинским штабом клуба. У Гобелича, Йованчича, Петровича и Конатара присутствовали симптомы заболевания перед матчем последнего тура чемпионата Сербии с «Пролетером», и в качестве меры предосторожности они не присутствовали на игре. У Йовичича симптомы отсутствуют до сих пор.

В конце мая «Црвена Звезда» досрочно завоевала титул чемпиона Сербии сезона-2019/2020.

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