Вертонген и Ворм продлили контракты с «Тоттенхэмом» до конца сезона
Защитник Ян Вертонген и голкипер Михел Ворм подписали с «Тоттенхэм Хотспур» новые краткосрочные контракты, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сообщается, что Вертонген и Ворм останутся в клубе до конца сезона и помогут команде в оставшихся матчах английской Премьер-лиги. Помимо этого «шпоры» продлили арендные соглашения с защитниками Дэнни Роузом и Кайлом Уолкер-Питерсом, полузащитником Люком Амосом, нападающим Джеком Кларком и вратарём Брэндоном Остином.
«Тоттенхэм», набрав 42 очка в 30 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, которую возглавляет «Ливерпуль» (83).
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: голы и лучшие моменты матча
- 22 июня 2020
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