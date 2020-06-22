Вертонген и Ворм продлили контракты с «Тоттенхэмом» до конца сезона

Защитник Ян Вертонген и голкипер Михел Ворм подписали с «Тоттенхэм Хотспур» новые краткосрочные контракты, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что Вертонген и Ворм останутся в клубе до конца сезона и помогут команде в оставшихся матчах английской Премьер-лиги. Помимо этого «шпоры» продлили арендные соглашения с защитниками Дэнни Роузом и Кайлом Уолкер-Питерсом, полузащитником Люком Амосом, нападающим Джеком Кларком и вратарём Брэндоном Остином.

«Тоттенхэм», набрав 42 очка в 30 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, которую возглавляет «Ливерпуль» (83).

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».