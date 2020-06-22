Гусев: можно вешать всех собак на Гончаренко, но ребята в ЦСКА допускают детские ошибки

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев высказался о возможном уходе из команды главного тренера Виктора Гончаренко, подавшего в отставку после поражения от «Зенита» (0:4).



«Руководство ещё будет разговаривать с Гончаренко, чтобы прийти к общему знаменателю. Но ЦСКА надо доиграть сезон с ним – он лучше знает качества игроков. Не сказал бы, что он достиг потолка в работе с командой. Ситуацию ещё можно исправить.



В первую очередь покопаться в себе надо игрокам. Не только Гончаренко виноват в поражении – нельзя всё на тренера валить. Когда допускаются такие ошибки, как при проходе Дзюбы, то в этом мало вины Гончаренко. У игроков детские ошибки, как на таком уровне футболисты играть собираются? Можно всех собак вешать на него, но ребята допускают детские ошибки, непозволительные на таком уровне. Я не против, чтобы он остался – отношусь к Гончаренко с большим уважением. Но он сам должен понимать, воспринимает ли его команда», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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