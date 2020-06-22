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Кудряшов: на ЧМ хотели доказать, что чего-то можем. После Испании критиков почти не было

Кудряшов: на ЧМ хотели доказать, что чего-то можем. После Испании критиков почти не было
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями о чемпионате мира, который прошёл в 2018 году в России.

«Знаю, что перед чемпионатом мира было много негатива, но лично я постарался от всего отгородиться. Удалил у себя все спортивные приложения, не следил за новостями. Но в команде всё равно об этом говорили, все были злые. Очень хотели доказать, что нас зря недооценивают. После Египта отношение стало меняться, но всё равно многие считали, что нам просто повезло с соперниками. И только после Испании критиков практически не было.

Запомнилось, какой у нас получился коллектив. Обычно говорят, что люди в команде сближаются после совместных мероприятий, командных ужинов. В сборной ничего такого не было, но нас объединила идея доказать всей стране, что мы чего-то да можем. Об этом много не говорилось, но внутри у каждого это было», — приводит слова Кудряшова официальный сайт РФС.

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