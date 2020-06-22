«Болонья» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 22 июня, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонья. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Болонья» — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Алессандро Ло Чичеро. Резервный судья — Антонио Рапуно.
В первом круге турнира команды 19 октября встречались в матче 8-го тура в Турине. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.
Туринский «Ювентус», в 26 матчах набрав 63 очка, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (34) — на 10-м месте. В тройку лидеров входят «Лацио» (62) и «Интер» (57).
- 22 июня 2020
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:33
-
19:21
-
19:07
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:18
-
18:10
-
18:08
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:49
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:18
Партнерский контент