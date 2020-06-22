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«Болонья» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Болонья» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 22 июня, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонья. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Болонья» — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Алессандро Ло Чичеро. Резервный судья — Антонио Рапуно.

В первом круге турнира команды 19 октября встречались в матче 8-го тура в Турине. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Туринский «Ювентус», в 26 матчах набрав 63 очка, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (34) — на 10-м месте. В тройку лидеров входят «Лацио» (62) и «Интер» (57).

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