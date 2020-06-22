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Рюдигер: сделал то, что должен был сделать, убедив Вернера перейти в «Челси»

Рюдигер: сделал то, что должен был сделать, убедив Вернера перейти в «Челси»
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал переход нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в лондонский клуб.

«Мы говорили на эту тему, потому что мы давно знакомы. Он сказал мне, что заинтересован в переезде в Англию. Конечно, тогда я сделал то, что должен был сделать, убедив его перейти в «Челси». Я очень рад, что Тимо выбрал «Челси». С нетерпением жду возможности поработать с ним. Я знаю Тимо с 17 лет, он отлично справляется со своей работой. Это очень важно для нас», — приводит слова Рюдигера официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Ожидалось, что контракт немца с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

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