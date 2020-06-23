Игрок «Бёрнли» — о баннере «Жизни белых важны»: люди должны понять, что живут в ХХI веке

Защитник «Бёрнли» Бен Ми высказался по поводу самолёта с баннером «Жизни белых важны», который пролетел над стадионом «Этихад — Сити оф Манчестер» во время матча 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:5).
«Мы можем поговорить о футболе, но сначала я бы хотел высказаться о самолёте и баннере. Мне было стыдно это видеть. В этом баннере не было никакого смысла. Игроки были раздосадованы, увидев это. Это не про нас. Мы пытаемся достичь совершенно иных целей. Люди, сделавшие это, должны осознать, что живут в ХХI веке. Они не представляют, что делают, и им следует учиться. Не хочу, чтобы подобное ассоциировалось с моей командой.
Футболисты и болельщики „Бёрнли“ сплотились сейчас с одной целью — добиться равенства и в футболе, и в обществе вне зависимости от расы, пола, религии или ориентации», — приводит слова Ми Sky Sports.
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