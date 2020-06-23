В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы

Руководство чемпионата Испании подготовило обновлённый медицинский регламент в условиях проведения соревнования при пандемии коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

Главной целью проекта является частичное возвращение болельщиков на стадионы. Для этого им необходимо будет проходить обязательную процедуру регистрации для посещения матчей. Непосредственно на самих матчах болельщиков будут запускать на стадионы небольшими разделёнными группами, предварительно замеряя у людей температуру. Человеку будет отказано в проходе на стадион, если показания температуры превысят 37,5 градусов.

Болельщики будут обязаны находиться на стадионе в маске, при этом перед матчем стюардами им будет выдаваться по 2 бутылки воды.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас несколько раз выражал надежду, что ограниченное число болельщиков может быть допущено к играм до того, как испанский сезон завершится 19 июля. Однако окончательное решение остаётся за правительством

«Через 10 или 15 дней у нас будет соглашение с правительством о возвращении болельщиков на стадионы. Очевидно, это будет не весь стадион, и если бы мы могли заполнить 10 или 15 процентов стадионов к концу сезона, мы были бы очень счастливы », — сказал Тебас 11 июня.

Испания была одной из наиболее пострадавших стран Европы в условиях пандемии, перенеся более 28 000 смертей, связанных с COVID-19, и зарегистрировав почти 300 000 случаев заражения.