Глава Примеры предупредил футболистов после их походов на вечеринки
Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о возможных последствиях для футболистов, после того как некоторые из них нарушили правила карантина.
«Надеемся, до этого не дойдёт, но если люди продолжат ходить на барбекю и вечеринки, то, возможно, у нас не останется выбора. Лига показала, что доверяет футболистам, решив не закрывать их на базах. Так что, пожалуйста, оправдывайте это доверие, а не уничтожайте его. Нарушения правил вредят не только Примере, но и здоровью людей в целом», — приводит слова Тебаса L’Equipe.
Напомним, нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, восстанавливающийся после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, а защитник «Барселоны» Нелсон Семеду посетил вечеринку, на которой присутствовало более 20 человек.
Защитник «Барселоны» Семеду нарушил протокол, посетив день рождения
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