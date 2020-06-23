Маньяков: Гончаренко просто морально устал, им с ЦСКА нужно разойтись

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.



«Виктор Михайлович просто устал. Морально. Это видно по его решениям и поведению. Это передаётся на команду. В ситуации, которая развивается не первый день (ещё до пандемии было видно, что что-то не так), наибольшее влияние мог оказать клуб, как-то поддержать тренера.



Завтра, как пишут многие, должно решиться будущее Гончаренко в ЦСКА. Смена тренера должна встряхнуть команду. Тренеру и клубу искать компромиссы смысла нет, надо просто разойтись. И всё. После перезагрузки такой специалист, как Гончаренко, станет сильнее. Он будет востребован как в РПЛ, так и в топ-клубах СНГ (Казахстан, Белоруссия). Достойные варианты найдутся.



Кто может заменить Гончаренко? Сергей Овчинников обладает харизмой, опытом и знаниями. Главное, сможет ли он их реализовать. Потому что «Кубань» была давно, в 2009-м. За это время многое изменилось и в тренере, и в нашем футболе. За Овчинниковым в должности главного тренера ЦСКА, если это случится, понаблюдаю с интересом», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА?