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Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА?

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть команду по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020. Готовить команду к ближайшему матчу с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА?

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».

Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своём поле проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4. ЦСКА набрал 36 очков в 23 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны.

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