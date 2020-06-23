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Блогер Картавый Ник покинул молодёжку «Сочи» и будет работать тренером в Латвии

Блогер Картавый Ник покинул молодёжку «Сочи» и будет работать тренером в Латвии
Футбол / РПЛ 0

Футбольный блогер Никита Ковальчук, известный также как Картавый Ник, продолжит тренерскую карьеру в Латвии.

В последние месяцы Ковальчук входил в тренерский штаб молодёжной команды «Сочи». На днях он объявил об уходе из коллектива и анонсировал переход в европейский клуб, который будет бороться в еврокубках и за самые высокие места в национальном первенстве.

Новым местом работы Ковальчука оказался юрмальский «Спартак». Об этом латвийский клуб объявил в своём официальном «твиттере».

«Мы счастливы сообщить, что начиная с 1 июля молодой специалист Никита Ковальчук пополнит тренерский штаб «Спартака» в качестве аналитика. Добро пожаловать, Никита! Удачи в твоём новом опыте!» — говорится в сообщении клуба.

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