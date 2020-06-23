Блогер Картавый Ник покинул молодёжку «Сочи» и будет работать тренером в Латвии

Футбольный блогер Никита Ковальчук, известный также как Картавый Ник, продолжит тренерскую карьеру в Латвии.



В последние месяцы Ковальчук входил в тренерский штаб молодёжной команды «Сочи». На днях он объявил об уходе из коллектива и анонсировал переход в европейский клуб, который будет бороться в еврокубках и за самые высокие места в национальном первенстве.



Новым местом работы Ковальчука оказался юрмальский «Спартак». Об этом латвийский клуб объявил в своём официальном «твиттере».



«Мы счастливы сообщить, что начиная с 1 июля молодой специалист Никита Ковальчук пополнит тренерский штаб «Спартака» в качестве аналитика. Добро пожаловать, Никита! Удачи в твоём новом опыте!» — говорится в сообщении клуба.