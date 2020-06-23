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Диего Марадона стянул с себя трусы во время танца. Видео

Диего Марадона стянул с себя трусы во время танца. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона отметился странным поведением во внерабочее время.

В Сети стало популярным новое видео, на котором Диего отдыхает в компании друзей и исполняет танец. В какой-то момент Марадона решает сделать его более откровенным и стягивает с себя трусы, оголяя пятую точку, чем удивляет находящихся рядом людей.

Видео доступно на «Чемпионате».

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».

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