Диего Марадона стянул с себя трусы во время танца. Видео

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона отметился странным поведением во внерабочее время.
В Сети стало популярным новое видео, на котором Диего отдыхает в компании друзей и исполняет танец. В какой-то момент Марадона решает сделать его более откровенным и стягивает с себя трусы, оголяя пятую точку, чем удивляет находящихся рядом людей.
Видео доступно на «Чемпионате».
Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.
В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».
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