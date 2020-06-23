«Интер» близок к завершению сделки по переходу Сандро Тонали

Миланский «Интер» близок к подписанию полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

По данным источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров, и в ближайшее время сделка будет завершена. Сообщается, что «Брешия» не согласилась на предложенные «Интером» € 30 млн и сумма трансфера составит около € 50 млн.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» играла в Серии В. В этом розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 24 матча, забил один мяч, отдал пять результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.

«Интер», набрав 56 очков в 26 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А.