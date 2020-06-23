Губерниев: эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Родимые, затяните пояса
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном введении налога на богатство в Российской Федерации.
«Эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне. Потерпите, родимые, затяните пояса», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил изменить с 1 января 2021 года налоговую ставку с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Средства, полученные за счёт налогов, планируется направить целевым образом на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.
Предполагается, что повышенная ставка даст бюджету около 60 млрд в год.
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- 23 июня 2020
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